Асмус и Харламов вместе сходили в кино ради дочери: «Отличные родители!»

Гарик Харламов и Кристина Асмус, несмотря на развод, в последнее время проводят вместе много времени — ради дочери Анастасии.

Ранее они всей семьей с размахом отметили день рождения Насти, а вчера вместе отправились в кино.

В своем Instagram Кристина Асмус поделилась фотографией с дочкой, бывшим мужем и племянницей — компания отправилась в кино посмотреть фильм «Последний богатырь».