Асмус и Харламов вместе сходили в кино ради дочери: «Отличные родители!»
Фото: www.instagram.com/asmuskristina/
Гарик Харламов и Кристина Асмус, несмотря на развод, в последнее время проводят вместе много времени — ради дочери Анастасии.
Ранее они всей семьей с размахом отметили день рождения Насти, а вчера вместе отправились в кино.
В своем Instagram Кристина Асмус поделилась фотографией с дочкой, бывшим мужем и племянницей — компания отправилась в кино посмотреть фильм «Последний богатырь».
Под постом развернулась нешуточная дискуссия — кое-кто из подписчиков даже обвинил Кристину в том, что Гарика она «прифотошопила» — хотя смысл такого не слишком понятен. Другие не поверили в разрыв — как и в случае с Тимати и Анастасией Решетовой, пользователи Сети полагают, что если люди проводят вместе столько времени, значит, между ними что-то есть, ведь обычно бывшие остаются не в самых лучших взаимоотношениях.
Другие подписчики с уважением отнеслись к новой традиции проводить время вместе — внимание обоих родителей очень важно для ребенка, и умение забыть о разногласиях ради дочери — это настоящая мудрость.
Фото и видео: Instagram Кристины Асмус
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