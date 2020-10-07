Гантели и печенья: Валерия в забавном видео показала, как проходит ее спортивная неделя

«Ахаха! Смешно», «Молодец», «Валерия, вы такая трудяга, умничка», «Супер», «Восхищаюсь», «Если хочешь быть красивым, ешь один и в темноте!», «Валерия, вы показали, как надо уметь над собой работать, это просто огонь!», «Красотка», «Трудяга! Смотреть удовольствие! Браво!», «Валерия, так хочется иметь полезные привычки, как у вас. Вы супер», «Красавица! Пример для подражания», — получила артистка заслуженные комплименты.

Однако среди подписчиков 52-летней Валерии есть много и тех, кто критикует ее по любому поводу. Так, ее обвиняют в любовании собой, выборе одежды не по возрасту и миллионах других «грехов». Не отстают и те, кто постоянно подозревает артистку, выглядящую намного моложе своего возраста, в увлечении фотошопом. И каждый раз Валерия терпеливо и с юмором отвечает хейтерам: «Я готова предоставить оригинал любого фото для экспертизы. И, если кто-то найдет на снимке следы ретуширования, получит подарок от меня», — однажды заявила она.

А на обвинения в шикарной жизни и в том, что людям некогда ходить в спортивные залы, она отмечает, что для занятий физкультурой не нужны шикарные фитнес-клубы. «Заниматься можно и дома, сделав, например, гантели из подручных материалов».

А вам нравится Валерия?