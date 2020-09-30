Певицу Валерию раскритиковали за одежду не по возрасту: «Как подросток»

Аутфит в лучших традициях casual пришелся по вкусу явно не всем. «Валерия, вы одеваетесь, как подросток. Не по возрасту», «У Валерии что-то в последнее время со вкусом напутано», «С головой надо что-то делать, укладка ужасная» — пошли в атаку хейтеры. На защиту любимой певицы встали поклонники. «Вы неотразимы, девочки», «С каждым днем вы все моложе и красивее», «Какие вы классные!», «Валерия безупречно одета всегда и везде» — пишут в комментариях.