Певицу Валерию раскритиковали за одежду не по возрасту: «Как подросток»
Фото: Instagram @valeriya
Валерия поделилась ярким снимком в своем Instagram, где позирует вместе с телеведущей Татьяной Дробыш. Артистка выстроила образ на основе широких джинсов из классического синего денима с легкими потертостями. В пару к ним подобрана кипенно-белая толстовка oversize, а поверх нее накинут стильный вельветовый блейзер кирпично-алого цвета. Звезда вписала в образ удобные кеды цвета неба и кожаную сумку с узнаваемыми монограммами от Louis Vuitton.
Аутфит в лучших традициях casual пришелся по вкусу явно не всем. «Валерия, вы одеваетесь, как подросток. Не по возрасту», «У Валерии что-то в последнее время со вкусом напутано», «С головой надо что-то делать, укладка ужасная» — пошли в атаку хейтеры. На защиту любимой певицы встали поклонники. «Вы неотразимы, девочки», «С каждым днем вы все моложе и красивее», «Какие вы классные!», «Валерия безупречно одета всегда и везде» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @valeriya
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