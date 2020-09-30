passion.ru

Певицу Валерию раскритиковали за одежду не по возрасту: «Как подросток»

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Певица Валерия

Фото: Instagram @valeriya

Валерия показала эффектный повседневный аутфит, использовав остромодные тенденции осени. Однако не все оценили стильный выход 52-летней певицы: звезду раскритиковали за одежду не по возрасту.

Валерия поделилась ярким снимком в своем Instagram, где позирует вместе с телеведущей Татьяной Дробыш. Артистка выстроила образ на основе широких джинсов из классического синего денима с легкими потертостями. В пару к ним подобрана кипенно-белая толстовка oversize, а поверх нее накинут стильный вельветовый блейзер кирпично-алого цвета. Звезда вписала в образ удобные кеды цвета неба и кожаную сумку с узнаваемыми монограммами от Louis Vuitton.

Певица Валерия / Instagram @valeriya

Аутфит в лучших традициях casual пришелся по вкусу явно не всем. «Валерия, вы одеваетесь, как подросток. Не по возрасту», «У Валерии что-то в последнее время со вкусом напутано», «С головой надо что-то делать, укладка ужасная» — пошли в атаку хейтеры. На защиту любимой певицы встали поклонники. «Вы неотразимы, девочки», «С каждым днем вы все моложе и красивее», «Какие вы классные!», «Валерия безупречно одета всегда и везде» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @valeriya

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!