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«Идеальная жена»: Валерия в маленьком черном платье выручила мужа в курьезной ситуации

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Валерия и Иосиф Пригожин

Фото: www.instagram.com/valeriya/

Артистка поделилась с подписчиками в Instagram забавным видео с Иосифом Пригожиным.

Валерия опубликовала в Instagram забавный ролик с Иосифом Пригожиным. В видео, снятом у них дома, она показала, как собирается супругом выйти на улицу. При этом Валерия одета в маленькое черное платье (комбинацию, как она пошутила в комментарии), а Иосиф — в костюме.

Валерия опускается на колено и помогает мужу обуться. «Я буквально на коленях перед тобой», — говорит знаменитость. В конце супруг пытается подать Валерии руку. «Я сама встану», — говорит она.

«Дагестанская жена», — подписала Валерия видео.

Видео вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков Валерии. Одни похвалили любимую певицу за прекрасную форму и стройную фигуру и назвали ее идеальной женой. Другие раскритиковали за слишком откровенный вид.

«При чем здесь дагестанская жена? В Дагестане давно такого нет», — упрекнули ее. «В Дагестане нет, а у нас есть. У меня муж оттуда», — ответила Валерия.

«Концовка видео убила — очень смешно», «Вы идеальная жена», «Какая вы красивая, такая стройная», «Иосифу живот мешает?», «Ха-хаааа. Валерия красотка. Йося, не переживайте, вы подчеркиваете ее изящество», «Класс!», «Красивая пара», — написали супругам в комментариях.

А вам понравилось видео?

Фото и видео: Instagram Валерии

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