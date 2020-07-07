«Идеальная жена»: Валерия в маленьком черном платье выручила мужа в курьезной ситуации
Фото: www.instagram.com/valeriya/
Валерия опубликовала в Instagram забавный ролик с Иосифом Пригожиным. В видео, снятом у них дома, она показала, как собирается супругом выйти на улицу. При этом Валерия одета в маленькое черное платье (комбинацию, как она пошутила в комментарии), а Иосиф — в костюме.
Валерия опускается на колено и помогает мужу обуться. «Я буквально на коленях перед тобой», — говорит знаменитость. В конце супруг пытается подать Валерии руку. «Я сама встану», — говорит она.
«Дагестанская жена», — подписала Валерия видео.
Видео вызвало неоднозначную реакцию у подписчиков Валерии. Одни похвалили любимую певицу за прекрасную форму и стройную фигуру и назвали ее идеальной женой. Другие раскритиковали за слишком откровенный вид.
«При чем здесь дагестанская жена? В Дагестане давно такого нет», — упрекнули ее. «В Дагестане нет, а у нас есть. У меня муж оттуда», — ответила Валерия.
«Концовка видео убила — очень смешно», «Вы идеальная жена», «Какая вы красивая, такая стройная», «Иосифу живот мешает?», «Ха-хаааа. Валерия красотка. Йося, не переживайте, вы подчеркиваете ее изящество», «Класс!», «Красивая пара», — написали супругам в комментариях.
А вам понравилось видео?
Фото и видео: Instagram Валерии
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!