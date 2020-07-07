«Идеальная жена»: Валерия в маленьком черном платье выручила мужа в курьезной ситуации

Валерия опубликовала в Instagram забавный ролик с Иосифом Пригожиным. В видео, снятом у них дома, она показала, как собирается супругом выйти на улицу. При этом Валерия одета в маленькое черное платье (комбинацию, как она пошутила в комментарии), а Иосиф — в костюме.

Валерия опускается на колено и помогает мужу обуться. «Я буквально на коленях перед тобой», — говорит знаменитость. В конце супруг пытается подать Валерии руку. «Я сама встану», — говорит она.

«Дагестанская жена», — подписала Валерия видео.