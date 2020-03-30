Галкин и Пугачева с детьми нежным семейным фото пожелали всем бодрости духа во время самоизоляции

«Какие же вы классные. Счастья и здоровья вам и деткам», «Красивая и добрая семья», «Аллочка — красавица», «Какая вы красивая семья! Спасибо за эту фотографию», «Крепкого вам здоровья и огромной искренней любви...», — написали в комментариях.

Максим Галкин с семьей не теряют духа в непростое время пандемии коронавируса, и во время режима самоизоляции знаменитое семейство развлекается как может. Так недавно Максим показывал, как Гарри с Лизой проводят обряд «изгнания» заразы, а после то же самое Гарри проделал с Аллой Пугачевой.