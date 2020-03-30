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Галкин и Пугачева с детьми нежным семейным фото пожелали всем бодрости духа во время самоизоляции

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми Лизой и Гарри

Фото: Instagram

Подписчики поблагодарили своих кумиров за красивый снимок и усыпали Примадонну комплиментами.

Максим Галкин опубликовал в Instagram нежное семейное фото с женой Аллой Пугачевой и с детьми Гарри и Лизой.

«Всем желаем здоровья и бодрого духа!», — подписал Максим Галкин семейное фото, на котором нежно обнимает супругу. Для фото Алла Пугачева надела бежевое широкое пальто и стильную кепку.

«Какие же вы классные. Счастья и здоровья вам и деткам», «Красивая и добрая семья», «Аллочка — красавица», «Какая вы красивая семья! Спасибо за эту фотографию», «Крепкого вам здоровья и огромной искренней любви...», — написали в комментариях.

Максим Галкин с семьей не теряют духа в непростое время пандемии коронавируса, и во время режима самоизоляции знаменитое семейство развлекается как может. Так недавно Максим показывал, как Гарри с Лизой проводят обряд «изгнания» заразы, а после то же самое Гарри проделал с Аллой Пугачевой.

Фото и видео: Instagram

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