Галкин и Пугачева с детьми нежным семейным фото пожелали всем бодрости духа во время самоизоляции
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Фото: Instagram
Максим Галкин опубликовал в Instagram нежное семейное фото с женой Аллой Пугачевой и с детьми Гарри и Лизой.
«Всем желаем здоровья и бодрого духа!», — подписал Максим Галкин семейное фото, на котором нежно обнимает супругу. Для фото Алла Пугачева надела бежевое широкое пальто и стильную кепку.
«Какие же вы классные. Счастья и здоровья вам и деткам», «Красивая и добрая семья», «Аллочка — красавица», «Какая вы красивая семья! Спасибо за эту фотографию», «Крепкого вам здоровья и огромной искренней любви...», — написали в комментариях.
Максим Галкин с семьей не теряют духа в непростое время пандемии коронавируса, и во время режима самоизоляции знаменитое семейство развлекается как может. Так недавно Максим показывал, как Гарри с Лизой проводят обряд «изгнания» заразы, а после то же самое Гарри проделал с Аллой Пугачевой.
Фото и видео: Instagram
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