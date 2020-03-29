«Бульон и круассан на тосте»: Лиза Галкина «накормила» Аллу Пугачеву
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram Максима Галкина
Максим Галкин показал игры шестилетней дочери.
Поклонники с нетерпением ждут новых видео из жизни семьи Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Несколько часов назад шоумен опубликовал в Instagram Stories фрагменты игры шестилетней Лизы с мамой. Девочка «готовит» игрушечные блюда и угощает знаменитую маму.
Стоит отметить, что семья Максима Галкина образцово придерживается рекомендованного режима самоизоляции. В недавнем прямом эфире с Анастасией Ивлеевой Максим рассказывал, что уже несколько дней сидит дома вместе с родными. Тогда поклонники смогли увидеть домашнюю и счастливую Аллу Борисовну с детьми Лизой и Гарри.
Фото и видео: Instagram
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