«Бульон и круассан на тосте»: Лиза Галкина «накормила» Аллу Пугачеву

Стоит отметить, что семья Максима Галкина образцово придерживается рекомендованного режима самоизоляции. В недавнем прямом эфире с Анастасией Ивлеевой Максим рассказывал, что уже несколько дней сидит дома вместе с родными. Тогда поклонники смогли увидеть домашнюю и счастливую Аллу Борисовну с детьми Лизой и Гарри.