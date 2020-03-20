Дети Галкина и Пугачевой провели «древний обряд» изгнания коронавируса
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Фото: Instagram
Несколько дней назад Максим Галкин показал, как его 6-летние дети рассказывают о коронавирусе. А два дня спустя рассказал, что Лиза и Гарри собственными силами выли на борьбу с Covid-19.
Артист поделился роликом, в котором показал, как сын и дочь изгоняют коронавирус.
«Древний обряд изгнания коронавируса. Лицензия Роснепотребзазора номер 22322232 от 45 года н. э.», — пошутил Максим Галкин.
«Ну, такой обряд однозначно должен помочь», «Теперь точно коронавирус повержен», «Давайте активнее там его выгоняйте, мы все же хотим когда-нибудь вернуться с Филиппин в Россию, забрать кота и улететь в Турцию», «Креативненько, здоровья вам и вашей семье», — написали в комментариях поклонники семьи Галкина и Пугачевой.
Напомним, сейчас в России 199 человек болеют коронавирусом, из них у 52-х диагноз подтвердили за последние сутки. Вирус пробрался уже в 23 региона страны.
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Фото и видео: Instagram
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