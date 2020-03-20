Дети Галкина и Пугачевой провели «древний обряд» изгнания коронавируса

«Ну, такой обряд однозначно должен помочь», «Теперь точно коронавирус повержен», «Давайте активнее там его выгоняйте, мы все же хотим когда-нибудь вернуться с Филиппин в Россию, забрать кота и улететь в Турцию», «Креативненько, здоровья вам и вашей семье», — написали в комментариях поклонники семьи Галкина и Пугачевой.

Напомним, сейчас в России 199 человек болеют коронавирусом, из них у 52-х диагноз подтвердили за последние сутки. Вирус пробрался уже в 23 региона страны.

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