Максим Галкин показал, как «неприбранная» Алла Пугачева с сыном «изгоняют» коронавирус из дома

У Максима Галкина и Аллы Пугачевой растут чудесные дети, которые постоянно появляются на странице отца в Instagram. Недавно артист показывал, как его сын и дочь рассуждают о коронавирусе, о котором теперь говорят все, после — совершают ритуал изгнания заразы.

Теперь к действу подключилась и Примадонна.

Максим Галкин показал, как Алла Пугачева без косметики и в домашней одежде с сыном Гарри «изгоняют» вирус из своего дома. Видео получилось забавным и душевным.