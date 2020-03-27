Максим Галкин показал, как «неприбранная» Алла Пугачева с сыном «изгоняют» коронавирус из дома
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Фото: Instagram
У Максима Галкина и Аллы Пугачевой растут чудесные дети, которые постоянно появляются на странице отца в Instagram. Недавно артист показывал, как его сын и дочь рассуждают о коронавирусе, о котором теперь говорят все, после — совершают ритуал изгнания заразы.
Теперь к действу подключилась и Примадонна.
Максим Галкин показал, как Алла Пугачева без косметики и в домашней одежде с сыном Гарри «изгоняют» вирус из своего дома. Видео получилось забавным и душевным.
«Браво», «Да это же гимн», «Прекрасный дуэт», «Алла Борисовна волшебно выглядит», «Бомбический дуэт, сейчас нашаманят и все будет хорошо», «Обожаю! Шикарные!», — полетели комментарии от подписчиков.
70-летняя Алла Пугачева из-за возраста находится в зоне повышенного риска заражения коронавирусом. Поэтому Примадонна изолировалась в своем замке в деревне Грязь и все свободное время посвящает детям.
Фото и видео: Instagram
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