Егор Кончаловский рассказал о состоянии здоровья своей сестры Марии.

Сегодня режиссер Егор Кончаловский стал гостем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Мужчина откровенно высказался о своей личной жизни, а также о состоянии здоровья своей сестры Марии — дочери Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского.

Так, он сообщил что некоторое время назад девушку перевезли в Россию. В европейской клинике, где она находилась после страшной аварии, ее держать не имело смысла.

«Она, слава богу, уже в России. Французы хотели ее отключать, сказали, бессмысленно. Ее перевезли в Россию, кризис удалось преодолеть. Конечно, это будет долгая и тяжелая реабилитация, чем она закончится — неизвестно. Дай бог, чтобы все пошло по наилучшему сценарию. Конечно, все это очень печально. Машка чудесная девочка совершенно», — поведал старший брат.

После трагической аварии Егор видел Машу всего один раз. «Главное, что я не могу себе простить: она мне однажды звонила: "Алло, это Маша Михалкова". Я подумал, что кто-то издевается. Уже начал злиться и вдруг понял, что это дочка Андрея», — признался он.