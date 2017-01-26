«Французы хотели ее отключать»: дочь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского перевезли в Россию
Сегодня режиссер Егор Кончаловский стал гостем передачи Бориса Корчевникова «Судьба человека». Мужчина откровенно высказался о своей личной жизни, а также о состоянии здоровья своей сестры Марии — дочери Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского.
Так, он сообщил что некоторое время назад девушку перевезли в Россию. В европейской клинике, где она находилась после страшной аварии, ее держать не имело смысла.
«Она, слава богу, уже в России. Французы хотели ее отключать, сказали, бессмысленно. Ее перевезли в Россию, кризис удалось преодолеть. Конечно, это будет долгая и тяжелая реабилитация, чем она закончится — неизвестно. Дай бог, чтобы все пошло по наилучшему сценарию. Конечно, все это очень печально. Машка чудесная девочка совершенно», — поведал старший брат.
После трагической аварии Егор видел Машу всего один раз. «Главное, что я не могу себе простить: она мне однажды звонила: "Алло, это Маша Михалкова". Я подумал, что кто-то издевается. Уже начал злиться и вдруг понял, что это дочка Андрея», — признался он.
Напомним, что Маша оказалась в больнице после страшной аварии, которая произошла 12 октября 2013 года во Франции. За рулем арендованного автомобиля Mercedes-Benz, который лоб в лоб столкнулся с другим транспортным средством, был ее отец, Андрей Кончаловский. Семья возвращалась с вечера памяти его матери, Натальи Кончаловской. Сидящая на переднем сиденье дочь режиссера не была пристегнута.
После черепно-мозговой травмы Мария вскоре впала в кому, из которой больше не выходила. Родители приняли решение делать все возможное, чтобы она осталась жива, ведь внутренние органы девочки функционировали нормально. В 2015 году ходили слухи, что девочка пришла в себя. В 2016 году Юлия Высоцкая осторожно сообщила о небольших улучшениях в состоянии здоровья дочери. Позже в СМИ просочилась информация, что Маше стало хуже, но семья не стала комментировать эти сообщения. Сейчас семья старается не затрагивать эту тему.
Фото: globallookpress, instagram