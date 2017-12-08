Режиссер стал гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

В начале этого года стало известно, что режиссер Егор Кончаловский расстался со своей гражданской женой — актрисой Любовью Толкалиной, а спустя четыре месяца в СМИ появилась информация, что у 51-летнего режиссера родился сын, которого назвали Тимуром.

Сегодня в эфир вышел новый выпуск программы «Судьба человека», гостем которой стал Егор Кончаловский. Режиссер впервые рассказал об отношениях с новой избранницей и поделился подробностями о своей сестре Марии.