«Может, я женюсь?» Егор Кончаловский заговорил о свадьбе
В начале этого года стало известно, что режиссер Егор Кончаловский расстался со своей гражданской женой — актрисой Любовью Толкалиной, а спустя четыре месяца в СМИ появилась информация, что у 51-летнего режиссера родился сын, которого назвали Тимуром.
Сегодня в эфир вышел новый выпуск программы «Судьба человека», гостем которой стал Егор Кончаловский. Режиссер впервые рассказал об отношениях с новой избранницей и поделился подробностями о своей сестре Марии.
Режиссер признался ведущему программы Борису Корчевникову, что в его отношениях с молодой возлюбленной (ею является 33-летняя Мария Леонова) царит идиллия. Тем не менее, пара пока официально не зарегистрировала брак. «Может, я женюсь? Может. Нет, мы только привыкаем друг к другу, посмотрим, как пойдет», — поделился мыслями Егор. Стоит отметить, что с Любовью Толкалиной режиссер также жил без штампа в паспорте.
Кроме того, Егор затронул в эфире болезненную тему своей сводной сестры Марии, дочери Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского. Напомним, четыре года назад девочка попала в страшную автомобильную аварию во Франции, после которой перенесла операцию и введение в искусственную кому. «Я после этой трагической аварии видел Машку один раз. Конечно, это будет долгая, тяжелая, сложная реабилитация и неизвестно, чем закончится. Дай бог, все пошло по наилучшему сценарию, скажем так», — рассказал Кончаловский-младший. Режиссер сообщил, что девочку перевезли в Россию, так как французские врачи считали бессмысленным такое длительное нахождение Маши в коме: «Французы хотели ее отключать, сказали все бессмысленно. Ее увезли в Россию, этот кризис перешли».
Фото: instagram