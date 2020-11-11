Фото звезды «Гарри Поттера» Руперта Гринта с малышкой-дочкой произвело фурор в Сети
Фото: East News
Рыжий мальчик из фильмов про Гарри Поттера — 32-летний Руперт Гринт решил приобщиться к социальным сетям. Он завел аккаунт в Instragram и менее чем за сутки набрал больше 2 млн подписчиков.
«Привет, Instagram. 10 лет спустя я здесь. Гринт в "Граме". Я здесь, чтобы познакомить вас с Уэнсдей Гринт. Берегите себя», — подписал актер первую публикацию в блоге.
«Привет, Уизли. Как раз вовремя. Посылаю любовь Уэнсдей», — прокомментировал Том Фелтон, сыгравший в поттериане Драко Малфоя. «О да!», «Легенда возвращается», «Какая сладость», «Какое милое фото», «Ничего себе — Рон здесь, и с дочкой!», «Лучшее фото дня!», — посыпались тысячи восторженных комментариев.
На аватарку для своей страницы Руперт Гринт выбрал фото с актрисой Мэгги Смит, исполнившей в саге роль главу факультета Гриффиндор Минерву Макгонагалл.
Руперт Гринт встречается с коллегой, актрисой Джорджией Грум уже 9 лет. В Сети недавно появились фото, где влюбленные запечатлены с обручальными кольцами. Но сами они хранят молчание о свадьбе. О том, что они станут родителями, стало известно в апреле 2020-го. Дочь Руперта и Джорджии родилась в мае.
Фото и видео: Instagram Руперта Гринта, Kinopoisk.ru, Getty Images, East News, кадры фильмов
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