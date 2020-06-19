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Тонкие черты, аристократическая внешность: как выглядела в молодости звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смит

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Мэгги Смит — Минерва МакГонагал — в «Гарри Поттере»

Фото: East News

Сейчас Мэгги Смит, сыгравшей в саге о Гарри Поттере профессора Минерву МакГонагал, уже 85 лет. Ее фильмография насчитывает 150 фильмов, за многие из которых она получила престижные кинонаграды, в том числе и «Оскар». Но мировая популярность пришла к актрисе — и особенно у молодого поколения — после выхода на экраны фильмов по книгам Джоан Роулинг.

Первый фильм о Гарри «Гарри Поттер и философский камень» вышел на экраны в 2001 году. Актеры,сыгравшие в картине, мгновенно прославились на весь мир: молодые артисты получили путевку в жизнь и первые миллионные гонорары, а именитые мастера подтвердили свой талант.

Одной из самых ярких актрис саги стала Мэгги Смит, сыгравшая профессора Минерву МакГонагал — одного из преподавателей Хогвардса, обучавшую юных волшебников азам магии. В кадре Мэгги Смит выглядела дамой весьма преклонного возраста, хотя на момент съемок ей было всего 66 лет.

Мэгги Смит — Минерва МакГонагал

Фото: East News

Поклонники поттерианы удивлялись, когда узнавали возраст актрисы. Ведь современный зритель привык, что артистки всеми немыслимыми способами пытаются продлить молодость. К тому же перед глазами всегда были моложавые зрелые красотки: Джейн Фонда, Барбра Стрейзанд, Шэрон Стоун и другие. Мэгги Смит предпочла стареть достойно и естественно, не прибегая к услугам пластических хирургов и не увлекаясь косметологическими процедурами.

Как же выглядела Мэгги Смит в молодости и до съемок в «Гарре Поттере»? К тому времени она успела получить два «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди» (1970 год) и за второго плана в фильме «Калифорнийский отель» (в 1979 году), шесть номинаций на него и массу других престижных кинонаград. Одним словом, она была избалована режиссерским вниманием. И это не удивительно, ведь в юности Смит была невероятной красавицей с тонкими чертами лица и аристократической внешностью.

Мэгги Смит В 1958 году

Фото: East News

Многие сравнивали красоту Мэгги с красотой звезды золотого века Голливуда Греты Гарбо.

Мэгги Смит в 1950-е годы

Фото: East News

Мэгги Смит родилась в 1934 году, а впервые на сцену вышла в 18-летнем возрасте, когда училась в Оксфорде. Первые ее актерские работы были в театре. Но вскоре хрупкую красавицу с огромными глазами заметили и кинодеятели: при росте 165 см Смит весила чуть больше 50 килограммов.

Ее дебют в сериале «Телевизионный театр Крафта», и в следующие пару лет Мэгги Смит снялась сразу в шести сериалах. Первым ее художественным фильмом стала лента 1958 года «Некуда идти», где она сыграла с Джорджем Нэйдером.

С тех пор в ее карьере не было и года, чтобы на большие экраны не выходил фильм с ее участием, а то и два.

К Мэгги было приковано многих мужчин, но она не тратила себя на несерьезные романы. В 1967 году Смит вышла замуж за актера Роберта Стивенса — через несколько дней после рождения их первенца Криса.

Мэгги Смит с первым мужем Робертом Стивенсом, 1969 год

Фото: East News

Через два года у пары родился второй сын Тоби. Кстати, оба наследника Мэгги Смит — Крис Ларкин и Тоби Стивенс — стали успешными актерами. Но актерский брак продержался всего 8 лет, и в 1975 году Смит и Стивенс развелись. К тому времени Мэгги уже зарекомендовала себя как актрису первой величины.

Вторым мужем Смит стал драматург Беверли Кросс, с которым она счастливо прожила в браке 33 года вплоть до его смерти.

Мэгги Смит с сыновьями

Фото: Getty Images

В последующие годы она снялась в таких известных фильмах, как «Смерть на Ниле», «Битва Титанов», «Калифорнийский отель», «Зло под солнцем», «Комната с видом» и многих-многих других. Роли ей доставались всегда серьезные, такие, какими не стыдно похвалиться.

«Битва Титанов»

Фото: East News

К сожалению, время не пощадило тонкую красоту Мэгги, но она и не стремилась препятствовать этому. Амплуа характерной артистки, требовавшее постоянных перевоплощений, нуждалось в природной красоте.

«Комната с видом»

Фото: East News

В 2000 году Мэгги Смит приняла участие в съемках первого фильма про Гарри Поттера. В последующие годы она сыграла в 6 фильмах про мальчика-волшебника. Участие в съемках она не прервала, даже когда ей поставили диагноз «рак груди». Недуг она поборола, как и в первый раз, когда десятью годами ранее у обнаружили диффузный токсический зоб.

В фильмографии Дамы Мэгги Смит (высший титул, дарованный королевой Великобритании Елизаветой II) в последние годы была еще одна работа, которая принесла ей множество наград и номинаций — сериал «Аббатство Даунтон».

Мэгги Смит в сериале «Аббатство Даунтон»

Фото: Кадр фильма

Впрочем, и в свои 85 лет Мэгги Смит не собирается завершать карьеру и полностью посвящать себя пятерым внукам. За последние 10 лет она сыграла в 16 фильмах.

85-летняя актриса по-прежнему задорна и полна актерского куража. И ее поклонники не удивятся, если еще не раз увидят ее на церемониях вручений кинонаград со статуэтками в руках.

Фото: East News, Getty Images, кадры фильмов

Видео: youtube-каналы Oscars, BBC, Wizarding World

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