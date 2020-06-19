Тонкие черты, аристократическая внешность: как выглядела в молодости звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смит

Мэгги Смит родилась в 1934 году, а впервые на сцену вышла в 18-летнем возрасте, когда училась в Оксфорде. Первые ее актерские работы были в театре. Но вскоре хрупкую красавицу с огромными глазами заметили и кинодеятели: при росте 165 см Смит весила чуть больше 50 килограммов.

Ее дебют в сериале «Телевизионный театр Крафта», и в следующие пару лет Мэгги Смит снялась сразу в шести сериалах. Первым ее художественным фильмом стала лента 1958 года «Некуда идти», где она сыграла с Джорджем Нэйдером.

С тех пор в ее карьере не было и года, чтобы на большие экраны не выходил фильм с ее участием, а то и два.

К Мэгги было приковано многих мужчин, но она не тратила себя на несерьезные романы. В 1967 году Смит вышла замуж за актера Роберта Стивенса — через несколько дней после рождения их первенца Криса.