Тонкие черты, аристократическая внешность: как выглядела в молодости звезда «Гарри Поттера» Мэгги Смит
Фото: East News
Первый фильм о Гарри «Гарри Поттер и философский камень» вышел на экраны в 2001 году. Актеры,сыгравшие в картине, мгновенно прославились на весь мир: молодые артисты получили путевку в жизнь и первые миллионные гонорары, а именитые мастера подтвердили свой талант.
Одной из самых ярких актрис саги стала Мэгги Смит, сыгравшая профессора Минерву МакГонагал — одного из преподавателей Хогвардса, обучавшую юных волшебников азам магии. В кадре Мэгги Смит выглядела дамой весьма преклонного возраста, хотя на момент съемок ей было всего 66 лет.
Фото: East News
Поклонники поттерианы удивлялись, когда узнавали возраст актрисы. Ведь современный зритель привык, что артистки всеми немыслимыми способами пытаются продлить молодость. К тому же перед глазами всегда были моложавые зрелые красотки: Джейн Фонда, Барбра Стрейзанд, Шэрон Стоун и другие. Мэгги Смит предпочла стареть достойно и естественно, не прибегая к услугам пластических хирургов и не увлекаясь косметологическими процедурами.
Как же выглядела Мэгги Смит в молодости и до съемок в «Гарре Поттере»? К тому времени она успела получить два «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди» (1970 год) и за второго плана в фильме «Калифорнийский отель» (в 1979 году), шесть номинаций на него и массу других престижных кинонаград. Одним словом, она была избалована режиссерским вниманием. И это не удивительно, ведь в юности Смит была невероятной красавицей с тонкими чертами лица и аристократической внешностью.
Фото: East News
Многие сравнивали красоту Мэгги с красотой звезды золотого века Голливуда Греты Гарбо.
Фото: East News
Мэгги Смит родилась в 1934 году, а впервые на сцену вышла в 18-летнем возрасте, когда училась в Оксфорде. Первые ее актерские работы были в театре. Но вскоре хрупкую красавицу с огромными глазами заметили и кинодеятели: при росте 165 см Смит весила чуть больше 50 килограммов.
Ее дебют в сериале «Телевизионный театр Крафта», и в следующие пару лет Мэгги Смит снялась сразу в шести сериалах. Первым ее художественным фильмом стала лента 1958 года «Некуда идти», где она сыграла с Джорджем Нэйдером.
С тех пор в ее карьере не было и года, чтобы на большие экраны не выходил фильм с ее участием, а то и два.
К Мэгги было приковано многих мужчин, но она не тратила себя на несерьезные романы. В 1967 году Смит вышла замуж за актера Роберта Стивенса — через несколько дней после рождения их первенца Криса.
Фото: East News
Через два года у пары родился второй сын Тоби. Кстати, оба наследника Мэгги Смит — Крис Ларкин и Тоби Стивенс — стали успешными актерами. Но актерский брак продержался всего 8 лет, и в 1975 году Смит и Стивенс развелись. К тому времени Мэгги уже зарекомендовала себя как актрису первой величины.
Вторым мужем Смит стал драматург Беверли Кросс, с которым она счастливо прожила в браке 33 года вплоть до его смерти.
Фото: Getty Images
В последующие годы она снялась в таких известных фильмах, как «Смерть на Ниле», «Битва Титанов», «Калифорнийский отель», «Зло под солнцем», «Комната с видом» и многих-многих других. Роли ей доставались всегда серьезные, такие, какими не стыдно похвалиться.
Фото: East News
К сожалению, время не пощадило тонкую красоту Мэгги, но она и не стремилась препятствовать этому. Амплуа характерной артистки, требовавшее постоянных перевоплощений, нуждалось в природной красоте.
Фото: East News
В 2000 году Мэгги Смит приняла участие в съемках первого фильма про Гарри Поттера. В последующие годы она сыграла в 6 фильмах про мальчика-волшебника. Участие в съемках она не прервала, даже когда ей поставили диагноз «рак груди». Недуг она поборола, как и в первый раз, когда десятью годами ранее у обнаружили диффузный токсический зоб.
В фильмографии Дамы Мэгги Смит (высший титул, дарованный королевой Великобритании Елизаветой II) в последние годы была еще одна работа, которая принесла ей множество наград и номинаций — сериал «Аббатство Даунтон».
Фото: Кадр фильма
Впрочем, и в свои 85 лет Мэгги Смит не собирается завершать карьеру и полностью посвящать себя пятерым внукам. За последние 10 лет она сыграла в 16 фильмах.
85-летняя актриса по-прежнему задорна и полна актерского куража. И ее поклонники не удивятся, если еще не раз увидят ее на церемониях вручений кинонаград со статуэтками в руках.
Фото: East News, Getty Images, кадры фильмов
Видео: youtube-каналы Oscars, BBC, Wizarding World
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