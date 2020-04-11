Звезда «Гарри Поттера» впервые станет отцом
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Фото: Global Look Press via ZUMA Press
31-летний актер Руперт Гринт и его возлюбленная ждут ребенка.
Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах про Гарри Поттера, и его возлюбленная, актриса Джорджия Грум готовятся стать родителями. В Сеть попали кадры, сделанные папарацци, на которых отчетливо виден округлившийся живот девушки рыжеволосой звезды поттерианы. Позднее представитель пары подтвердил слухи о грядущем пополнении: «Они рады сообщить, что ждут ребенка, а прессу просят уважать их право на частную жизнь», – цитирует Just Jared.
Напомним, 31-летний Руперт Гринт и 28-летняя Джорджия Грум состоят в отношениях уже девять лет — с 2011 года.
Фото: Globallookpress
Видео: YouTube
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