Звезда «Гарри Поттера» впервые станет отцом

Британский актер Руперт Гринт, известный по роли Рона Уизли в фильмах про Гарри Поттера, и его возлюбленная, актриса Джорджия Грум готовятся стать родителями. В Сеть попали кадры, сделанные папарацци, на которых отчетливо виден округлившийся живот девушки рыжеволосой звезды поттерианы. Позднее представитель пары подтвердил слухи о грядущем пополнении: «Они рады сообщить, что ждут ребенка, а прессу просят уважать их право на частную жизнь», – цитирует Just Jared.