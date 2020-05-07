«Рыжий мальчик» из «Гарри Поттера» впервые стал отцом
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Фото: Kento Nara/Geisler-Fotopress/Globallookpress
31-летний Руперт Гринт и 28-летняя Джорджия Грум впервые стали родителями.
Британский актер Руперт Гринт, сыгравший Рона Уизли — мальчика с рыжими волосами — в серии фильмов про Гарри Поттера, впервые стал отцом. Его возлюбленная, актриса Джорджия Грум, родила девочку.
«Руперт Гринт и Джорджия Грум счастливы подтвердить, что у них родилась дочь. Они просят уважать их право на частную жизнь в этот важный период», — цитируют СМИ.
О беременности актрисы Джорджии Грум пресса узнала случайно — папарацци запечатлели округлившийся живот. Актеры состоят в отношениях уже девять лет — с 2011 года.
Фото: Globallookpress, Instagram
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