Анастасия Костенко в радужном свитере нарвалась на критику в Сети: «Стилиста срочно!»
Фото: Instagram @kostenko.94
26-летняя модель нарвалась на критику за свой аутфит на снимке. Для прогулки с возлюбленным Костенко выбрала свободный свитер цвета пудры с радужными полосками на спине и объемными рукавами. Его девушка зарифмовала с джинсами-скинни в классическом темном оттенке денима. Дополнили look крупные серьги в виде сердец из цветных бусин и сумка конфетного оттенка с золотой цепочкой и массивной монограммой бренда Dolce & Gabbana.
Костенко, стиль которой фолловеры часто считают нелепым, не остались в стороне. «Настя как всегда одета „со вкусом“», «Опять она одета, как бабуля», «Девушку можно вывести из деревни…», «Настя как обычно одета, как клоунесса», «Такую кофту даже бабушка моя не носит», «Уж лучше бы она свои фирменные розовые шортики надела, чем этот антикварный свитер», «Стилиста срочно!» — пишут в комментариях. Однако поклонники пары не сдавали позиции, компенсируя критику комплиментами: «Одета Настя со вкусом, женственно», «Вы просто суперская семья», «Очень красивая и счастливая пара», «Настя просто красавица».
Напоминаем, что недавно Анастасия Костенко с детьми переехала в Казань, где проходят тренировочные сборы ее супруга-футболиста. Подробнее о новом этапе в жизни звездных супругов читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram Дмитрия Тарасова @tarasov23 / Анастасии Костенко @kostenko.94
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