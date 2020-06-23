Анастасия Костенко в радужном свитере нарвалась на критику в Сети: «Стилиста срочно!»

Напоминаем, что недавно Анастасия Костенко с детьми переехала в Казань, где проходят тренировочные сборы ее супруга-футболиста. Подробнее о новом этапе в жизни звездных супругов читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram Дмитрия Тарасова @tarasov23 / Анастасии Костенко @kostenko.94

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