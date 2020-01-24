«Фильм "Текст" воплотился в моей жизни»: Кристина Асмус эмоционально рассказала об обмане бывшей помощницы

По словам артистки, несколько месяцев экс-помощница Лена плела байки о занятости Асмус и отказывала многим организаторам крупных мероприятий в присутствии Кристины.

«Продолжала быть моим администратором в глазах людей (с которыми раньше вела диалог) и почти ежедневно плела байки, что на это мероприятия я не могу пойти, потому что дата уже занята, здесь я связана каким-то контрактом, тут простыла, репетиция или я неожиданно улетела.

Некоторым людям неделями говорила, что это я такая ужасно занятая и ужасно творческая никак не дам ответ. Записывала людям голосовые, что мы с ней сейчас на съемках или только что разговаривали и я сожалею, что приходится от чего-то отказываться», — продолжает Кристина.

Выяснилось также, что до Асмус не дошли рекламные заказы. Актриса надеется, что обманщица не брала от ее имени предоплату за контракты.

«Держала людей до последнего, обещала мои появления, посты и т.д. А я вообще была не в курсе. Даже сотен запросов по рекламе, которые приходили на меня. Мне, когда эти скриншоты и голосовые прислали, у меня челюсть отпала и не возвращается обратно. Как так-то?! Но я-то ладно, неприятно, конечно, и непонятно зачем это все? Но перед организаторами и заказчиками, которые на меня рассчитывали и которых водили за нос долгое время, неудобно. И я очень надеюсь, что не были взяты никакие предоплаты на мое имя.

В общем, фильм "Текст" воплотился в моей жизни», — завершила эмоциональный рассказ Кристина Асмус.