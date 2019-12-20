Иван Охлобыстин показал теплое фото с коллегой по «Интернам» Кристиной Асмус: «Звездочка в стальном орешке»

В комментариях к посту подписчики актера вновь вспомнили старое и начали спорить о скандальном фильме «Текст», где главную и откровенную роль сыграла Кристина Асмус.

«Актриса она деревянная, правда, в "Интернах" это не так заметно было — роль такая», «"Текст" — отличный фильм. Но неужели нельзя было донести смысл без обнаженки?», «Какие все пуритане собрались», «Счастья и всех благ Кристине», «Ну ошиблась она один раз в жизни», «Вы достойно высказались и поддержали свою коллегу Кристину. Вы талантище и замечательный человек», — написали в комментариях.

Напомним, шумиха вокруг фильма Клима Шипенко «Текст» не утихает уже несколько месяцев. Кристина Аксмус в картине сыграла первую в своей жизни постельную сцену и нарвалась на лавину критики. Дошло до того, что «доброжелатели» предлагали лишить ее родительских прав за «недостойное поведение».

Кристина Асмус и исполнитель главной мужской роли Иван Янковский отмечали, что сниматься в постельных сценах некомфортно, но со второго дубля все делается на автомате. «Это наша работа — заставить вас поверить в происходящее», — отмечали актеры.