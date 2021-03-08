Фигуристка Мария Бутырская показала свои роскошные апартаменты: аквариум в полстены и каменный камин

Чемпионка рассказала, что обслуживание такого особняка обходится им с супругом совсем недешево. «Мы достаточно дорого платим за такую жизнь. Примерно 20 тысяч рублей в месяц за коммунальные услуги. У нас небольшой метраж, поэтому и такие цены», — поведала зрителям фигуристка.

Напомним, что Мария Бутырская — заслуженный мастер спорта, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трехкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России. В настоящее время является тренером по фигурному катанию.