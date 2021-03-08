Фигуристка Мария Бутырская показала свои роскошные апартаменты: аквариум в полстены и каменный камин
Фото: @mariabutyrskaia/ Instagram
В недавнем выпуске на телеканале «НТВ» звезда продемонстрировала свой двухэтажный таунхаус, площадь которого составляет 450 квадратных метров.
Фото: Кадр из программы «Звезды сошлись»
Спортсменка рассказала, что на первом этаже ее особняка расположен просторный холл с гардеробной и кухня с гостиной. Кроме того, знаменитость похвасталась огромным аквариумом в полстены. На втором этаже расположены спальни детей и родителей.
Фото: Кадр из программы «Звезды сошлись»
В особняке знаменитости есть крытая веранда с каменным очагом-камином. Тут семья проводит свой досуг и собирается за трапезой.
Фото: Кадр из программы «Звезды сошлись»
Чемпионка рассказала, что обслуживание такого особняка обходится им с супругом совсем недешево. «Мы достаточно дорого платим за такую жизнь. Примерно 20 тысяч рублей в месяц за коммунальные услуги. У нас небольшой метраж, поэтому и такие цены», — поведала зрителям фигуристка.
Напомним, что Мария Бутырская — заслуженный мастер спорта, первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании, трехкратная чемпионка Европы, шестикратная чемпионка России. В настоящее время является тренером по фигурному катанию.
Фото и видео:@mariabutyrskaia/ Instagram
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