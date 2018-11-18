Фигуристка Мария Бутырская впервые показала полуторагодовалого сына

Полтора года назад знаменитая российская фигуристка Мария Бутырская стала многодетной мамой. Спортсменка родила своему супругу, хоккеисту Вадиму Хомицкому, сына Гордея. Несмотря на то, что на момент третьей беременности Марии было 45 лет, это не стало помехой для появления мальчика на свет. Как призналась в программе «Однажды» Бутырская, она чувствует себя моложе своего возраста. «Мы поговорили с мужем, я сказала ему, что это последний шанс наш и начали над этим работать. И уже 1,5 года виден итог нашей работы», – отметила многодетная мама.