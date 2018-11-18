logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Фигуристка Мария Бутырская впервые показала полуторагодовалого сына

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Мария Бутырская с детьми

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Знаменитая спортсменка дала откровенное интервью Сергею Майорову в программе «Однажды».

Полтора года назад знаменитая российская фигуристка Мария Бутырская стала многодетной мамой. Спортсменка родила своему супругу, хоккеисту Вадиму Хомицкому, сына Гордея. Несмотря на то, что на момент третьей беременности Марии было 45 лет, это не стало помехой для появления мальчика на свет. Как призналась в программе «Однажды» Бутырская, она чувствует себя моложе своего возраста. «Мы поговорили с мужем, я сказала ему, что это последний шанс наш и начали над этим работать. И уже 1,5 года виден итог нашей работы», – отметила многодетная мама.

Кадр из программы

Старшие дети, 11-летний Владислав и 9-летняя Александра, очень любят младшего брата. Они не только играют с Гордеем, но и всячески участвуют в его воспитании. «»У нас теперь веселая дружная семья. Большая, самое главное», – подытожила Мария.

Фото: Anatoly Lomokhov, Natalia Shakhanova/Globallookpress

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: мы угадаем, сколько раз вы выйдете замуж
«Я не буду облучаться, я выживу»: астролог Тамара Глоба рассказала о своей борьбе с онкологией
«Не являешься моей поклонницей — отойди»: Алла Пугачева дала жесткий отпор критикам
«Малыш сказочно красив»: в Сети обсуждают подросшего сына Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой
Жена легендарного гонщика Михаэля Шумахера рассказала о его состоянии
Тест: узнайте, какое древнерусское имя вам подходит по характеру