Фигуристки одержали победу над мужской командой: «Праздник феминизма!»

Команда в составе Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Камилы Валиевой победила соперников и заняла первое место в соревнованиях. Никогда ранее девушки-фигуристки не соревновались с противоположным полом, в особенности в технических элементах. Соревнования проходили в три этапа. Вначале каждая команда показала четыре разных прыжка, потом все участники выполняли сложные прыжки, а в третьем раунде фигуристам было необходимо сделать каскад из пяти прыжков.

Заслуженный тренер России Алексей Мишин уже после первого раунда сделал заявление: «Сегодняшний праздник превратился в праздник феминизма фигурного катания». В качестве приза женская команда получила один миллион рублей на четверых.