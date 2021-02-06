Фигуристки одержали победу над мужской командой: «Праздник феминизма!»
Фото: Instagram
Команда в составе Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Елизаветы Туктамышевой и Камилы Валиевой победила соперников и заняла первое место в соревнованиях. Никогда ранее девушки-фигуристки не соревновались с противоположным полом, в особенности в технических элементах. Соревнования проходили в три этапа. Вначале каждая команда показала четыре разных прыжка, потом все участники выполняли сложные прыжки, а в третьем раунде фигуристам было необходимо сделать каскад из пяти прыжков.
Заслуженный тренер России Алексей Мишин уже после первого раунда сделал заявление: «Сегодняшний праздник превратился в праздник феминизма фигурного катания». В качестве приза женская команда получила один миллион рублей на четверых.
Одна из участниц команды Анна Щербакова написала в Сети: «Очень необычный день сегодня получился... Прыжковый фестиваль — это действительно что-то новое и интересное) Спасибо всем. У нас была крутая команда. Но это было далеко не всё, соревнования продолжаются!».
К слову, недавно мы писали, как фигуристка Евгения Медведева закрутила роман с американским коллегой. Поклонники подозревают, что дружба 18-летней Евгении Медведевой и 23-летнего Джейсона Брауна переросла в отношения.
Фото и видео: Globallookpress
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