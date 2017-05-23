22 мая фигуристка Мария Бутырская и хоккеист Вадим Хомицкий стали многодетными родителями. 44-летняя спортсменка подарила мужу наследника, которого назвали Гордеем. Об этом радостном событии сообщил пресс-центр хоккейного клуба «Сочи».

«Руководство, тренеры, партнеры по команде и весь коллектив ХК "Сочи" поздравляют защитника сочинцев и его супругу Марию Бутырскую с рождением сына! Вадим и Мария решили назвать сына Гордеем. Рост малыша – 52 см, вес – 3500 граммов. Поздравляем родителей и желаем им только приятных хлопот, а ребенку – богатырского здоровья, большого счастья и удачи на жизненном пути!»

О третьей беременности Марии стало известно в феврале этого года, как пишет портал WMJ.ru. У пары, помимо новорожденного малыша, есть двое детей: десятилетний Владислав и семилетняя Александра. В прошлом году счастливые супруги отпраздновали десятилетнюю годовщину свадьбы.

Фото: globallookpress.com