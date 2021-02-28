Фигуристка Косторная в слезах попрощалась с путевкой на Чемпионат мира из-за неудачного проката

Поклонники Алены с нетерпением ждали ее появления на предсезонных прокатах, которые нужны для того, чтобы спортсмены продемонстрировали тренерам и зрителям наработки перед серьезными соревнованиями и выступлениями. Но, к сожалению, порадовать фанатов девушке не удалось. От нее ждали ее удивительное исполнение тройного акселя — элемента повышенной сложности, который в прошлом году позволил ей стать чемпионкой Европы. Но фигуристке удалось показать трюк лишь с двумя оборотами, что, безусловно, всех огорчило. С произвольной программы Косторная снялась — по словам Евгения Плющенко, девочка еще не успела как следует подготовить номер.

Из-за неудачного проката девушка оказалась на шестом месте в турнирной таблице. Юная фигуристка не смогла сдержать эмоций и начала плакать сразу же после выхода с катка, а в зоне ожидания оценок, она сильно расплакалась.

«После сегодняшнего завтра уже нет», — заявила она тренеру, который посоветовал ученице настроиться на завтрашний прокат.

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