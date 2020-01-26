Впереди Европы всей: российские фигуристы стали победителями во всех дисциплинах континентального первенства
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Фото: East News
В австрийском Граце проходит Чемпионат Европы по фигурному катанию, в котором российские спортсмены продемонстрировали отличные результаты и забрали десять из двенадцати наград — четыре золота, три серебра и три бронзы. Это лучший результат наших фигуристов за последние четырнадцать лет — в 2006 году четыре золотых медали чемпионата Европы завоевали Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и Татьяна Навка и Роман Костомаров.
Алена Косторная стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании, Анна Щербакова получила серебро, а Александра Трусова — бронзовую медаль.
Российские пары также заняли весь пьедестал. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский впервые стали чемпионами Европы, оставив позади Евгению Тарасову и Владимира Морозова и Дарью Павлюченко и Романа Ходыкина.
Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
Виктория Синицына и Никита Кацалапов и Александра Степанова и Иван Букин заняли первое и третье места среди танцевальных пар, а первые две медалив этом чемпионате принесли России Дмитрий Алиев и Артур Даниелян.
Фото: Globallookpress, East News
Видео: YouTube/Россия 24
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