Впереди Европы всей: российские фигуристы стали победителями во всех дисциплинах континентального первенства

В австрийском Граце проходит Чемпионат Европы по фигурному катанию, в котором российские спортсмены продемонстрировали отличные результаты и забрали десять из двенадцати наград — четыре золота, три серебра и три бронзы. Это лучший результат наших фигуристов за последние четырнадцать лет — в 2006 году четыре золотых медали чемпионата Европы завоевали Евгений Плющенко, Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин и Татьяна Навка и Роман Костомаров.

Алена Косторная стала чемпионкой Европы в женском одиночном катании, Анна Щербакова получила серебро, а Александра Трусова — бронзовую медаль.