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Яркая, гибкая, неузнаваемая: 41-летняя Любовь Толкалина появилась на обложке Yoga Journal

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Любовь Толкалина

Фото: Instagram Любови Толкалиной

Любовь Толкалина продемонстрировала гибкость на съемке для спортивного журнала.

«Известно, что наши желания, мысли и поступки сегодня, сию минуту определяют наше будущее... то есть будущее создается прямо сейчас... В последний месяц этого уходящего года сбылось то, о чем я мечтала с тех пор, как впервые встала на коврик для йоги в 2009 году...... стать лицом обложки журнала Yoga Journal. Я тогда не подозревала, что каждый мой день будет начинаться с коврика, что я встану на путь длинною в жизнь... я ничего не знала о безусловной любви, о свободе и отсутствии границ, я ничего толком не знала о себе, о своих возможностях и желаниях... хотя мне было уже за 30 и за моими плечами был и спорт и театральный институт и семья и рождение Маши», — поделилась актриса.

«Вот это дааааа», «Классная обложка получилась, хочу полистать журнал», «Что-то совсем не узал вас на обложке, мистика», «Как будто это не Вы», «Я подумала это фото дочери! Очень похожи Вы с дочей», «Вы прекрасны», «Прекрасно выглядите! И главное душа чиста», — обсуждают подписчики.

Чтобы желания сбывались, Любовь Толкалина рекомендует придерживаться специального графика: «С 24 декабря по 6 января — самое сильное время в году. 24 декабря начинаются 12 священных, особенных дней и ночей. То, как мы проживем эти 12 суток, отразится на нашей жизни в предстоящем году, каждые сутки этого периода связаны с одним месяцем предстоящего года».

А вы верите в то, что правильно загаданные желания имеют свойство сбываться?

Фото и видео: instagram

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