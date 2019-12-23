Яркая, гибкая, неузнаваемая: 41-летняя Любовь Толкалина появилась на обложке Yoga Journal

«Вот это дааааа», «Классная обложка получилась, хочу полистать журнал», «Что-то совсем не узал вас на обложке, мистика», «Как будто это не Вы», «Я подумала это фото дочери! Очень похожи Вы с дочей», «Вы прекрасны», «Прекрасно выглядите! И главное душа чиста», — обсуждают подписчики.

Чтобы желания сбывались, Любовь Толкалина рекомендует придерживаться специального графика: «С 24 декабря по 6 января — самое сильное время в году. 24 декабря начинаются 12 священных, особенных дней и ночей. То, как мы проживем эти 12 суток, отразится на нашей жизни в предстоящем году, каждые сутки этого периода связаны с одним месяцем предстоящего года».

А вы верите в то, что правильно загаданные желания имеют свойство сбываться?