Вера Брежнева блеснула в кардигане цвета морковного фреша и собрала комплименты
Фото: Instagram @ververa
Брежнева позирует в облегающих черных джинсах, которые подчеркнули фигуру с самого выгодного ракурса. А секрет ее — в регулярных тренировках и правильных фасонах одежды. Зарифмован деним с базовым джемпером и массивными ботинками на грубой подошве. Акцентом аутфита стал кардиган oversize насыщенного морковного цвета с «драматичными» рукавами. «Хандрит… Поднимаю себе настроение общением с друзьями, музыкой, книгами, фильмами и просто яркими вещами» — поделилась с подписчиками певица.
Фото: Instagram @ververa
Поклонники порадовали любимую исполнительницу комплиментами и теплыми словами. «И через 50 лет будешь такой сногсшибательной. Просто бывают женщины, неподвластные времени», «Можно бесконечно смотреть на вас», «Вера, вы потрясающе красивы!», «Ваша улыбка скрасит любой пасмурный день», «Самая яркая красавица в мире!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @ververa
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