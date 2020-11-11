Вера Брежнева блеснула в кардигане цвета морковного фреша и собрала комплименты

Брежнева позирует в облегающих черных джинсах, которые подчеркнули фигуру с самого выгодного ракурса. А секрет ее — в регулярных тренировках и правильных фасонах одежды. Зарифмован деним с базовым джемпером и массивными ботинками на грубой подошве. Акцентом аутфита стал кардиган oversize насыщенного морковного цвета с «драматичными» рукавами. «Хандрит… Поднимаю себе настроение общением с друзьями, музыкой, книгами, фильмами и просто яркими вещами» — поделилась с подписчиками певица.