«Йоги не скрипят никогда»: Екатерина Андреева показала стойку на руках и упражнения для активного долголетия

«Йоги не скрипят никогда»: Екатерина Андреева показала стойку на руках и упражнения для активного долголетия
Екатерина Андреева похвасталась гибкостью.
«Нам йога строить и жить помогает! Строить свое тело. А жить — легко и радостно. Каждое из этих упражнений отдаляет тот момент, когда люди могут заскрипеть. Йоги не скрипят никогда», — написала она под серией фотографий.
Фото и видео: Instagram/@ekaterinaandreeva_official
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