В пене и без макияжа: Екатерина Андреева показала свое «честное» селфи в ванной
Фото: Instagram Екатерины Андреевой
На снимке Екатерина Андреева позирует в ванне с пеной на фоне живописного морского пейзажа. «Здесь выходишь из пены, как Афро-Дита (но всё-таки не фон Тиз)», — шутливо подписала эффектный кадр телеведущая.
Сейчас Андреева отдыхает в Крыму, о чем рассказала в Instagram: «И пока в Москве медленно, но верно наступает зима, здесь, на берегу Черного моря по-прежнему достаточно тепло и комфортно. Как же прекрасно после всей московской суеты погрузиться в атмосферу релакса и уделить время себе».
Фото: Instagram Екатерины Андреевой
Поклонники Андреевой оценили ее естественную красоту в многочисленных комментариях: «Шикарная!», «Снежная королева», «Ангел», «Красотааа», «Красота супер», «Вы очень красивая и очень позитивная. Вы молодец все успеваете. Очень красивое фото и вы сами прелесть. Вам Катя удачи и здоровья», «Боже, какая гармония. Екатерина, я Вами восхищаюсь», «Екатерина великая??», «Лебедь», «Екатерина фон Тиз», «Юная и красивая! Просто восхищение!», «Вам вооообщеее не нужен makeup и так красивы».
Отметим, Екатерина Андреева выглядит моложе своих лет, не любит пластических хирургов и регулярно делится с поклонниками секретами красоты. Такая серьезная на первый взгляд телеведущая публикует в Instagram ролики, в которых позирует без макияжа, в купальниках, улучшает цвет кожи, катая скалку по лицу, качает мышцы челюстью слона (!), показывает, как умеет танцевать пальцами ног, и не только.
Фото: instagram
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