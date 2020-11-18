В пене и без макияжа: Екатерина Андреева показала свое «честное» селфи в ванной

На снимке Екатерина Андреева позирует в ванне с пеной на фоне живописного морского пейзажа. «Здесь выходишь из пены, как Афро-Дита (но всё-таки не фон Тиз)», — шутливо подписала эффектный кадр телеведущая.

Сейчас Андреева отдыхает в Крыму, о чем рассказала в Instagram: «И пока в Москве медленно, но верно наступает зима, здесь, на берегу Черного моря по-прежнему достаточно тепло и комфортно. Как же прекрасно после всей московской суеты погрузиться в атмосферу релакса и уделить время себе».