Фанаты оценили редкое игривое селфи Оксаны Фандеры: «Вы бесподобны»
Фото: Starface
Оксана Фандера опубликовала в блоге редкий игривый автопортрет и собрала за него массу комплиментов. Актриса позировала с распущенными волосами, лежа на диване.
«— Понимаешь, я как принцесса на горошине, я очень чувствительна, моя личная вселенная чувствительна, для меня крайне важны звуки, запахи, все что на ощупь и на вкус, я поэтому как бы капризная, но это не так!
— Так давай вынем горошину», — подписала она фото цитатой.
«Вы бесподобны», «Вы такая прекрасная! Каждый пост — шедевр!», «Умница», «В каждой потрясающей женщине иногда просыпается "шалунья-капризуля". Спасибо вам за настроение», «Невероятная и неподражаемая!», «Настоящая принцесса», — прокомментировали подписчики публикацию.
На многих фото 52- летняя Оксана Фандера показывает себя в натуральной красоте — без косметики и с незакрашенной сединой. Даже для светских мероприятий она не торопится менять цвет волос. Раньше поклонники спрашивали ее, почему она не красит волосы. «Это связано исключительно с желанием быть собой», — отвечала Фандера.
А вам нравится Оксана Фандера и ее отношение к красоте?
Фото и видео: Instagram Оксаны Фандеры, Starface
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!