Фанаты оценили редкое игривое селфи Оксаны Фандеры: «Вы бесподобны»

Оксана Фандера опубликовала в блоге редкий игривый автопортрет и собрала за него массу комплиментов. Актриса позировала с распущенными волосами, лежа на диване.

«— Понимаешь, я как принцесса на горошине, я очень чувствительна, моя личная вселенная чувствительна, для меня крайне важны звуки, запахи, все что на ощупь и на вкус, я поэтому как бы капризная, но это не так!

— Так давай вынем горошину», — подписала она фото цитатой.