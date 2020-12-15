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Фанаты оценили редкое игривое селфи Оксаны Фандеры: «Вы бесподобны»

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Оксана Фандера

Фото: Starface

Актриса и бывшая модель Оксана Фандера активно ведет Instagram, но там она публикует в основном пейзажи, фото любимой собаки и редкие кадры профессиональных фотосессий. А теперь она показала свое редкое селфи.

Оксана Фандера опубликовала в блоге редкий игривый автопортрет и собрала за него массу комплиментов. Актриса позировала с распущенными волосами, лежа на диване.

«— Понимаешь, я как принцесса на горошине, я очень чувствительна, моя личная вселенная чувствительна, для меня крайне важны звуки, запахи, все что на ощупь и на вкус, я поэтому как бы капризная, но это не так!

— Так давай вынем горошину», — подписала она фото цитатой.

«Вы бесподобны», «Вы такая прекрасная! Каждый пост — шедевр!», «Умница», «В каждой потрясающей женщине иногда просыпается "шалунья-капризуля". Спасибо вам за настроение», «Невероятная и неподражаемая!», «Настоящая принцесса», — прокомментировали подписчики публикацию.

На многих фото 52- летняя Оксана Фандера показывает себя в натуральной красоте — без косметики и с незакрашенной сединой. Даже для светских мероприятий она не торопится менять цвет волос. Раньше поклонники спрашивали ее, почему она не красит волосы. «Это связано исключительно с желанием быть собой», — отвечала Фандера.

А вам нравится Оксана Фандера и ее отношение к красоте?

Фото и видео: Instagram Оксаны Фандеры, Starface

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