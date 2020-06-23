Оксана Фандера поздравила Филиппа Янковского с 30-й годовщиной свадьбы

Во вторник, 23 июня, в семье Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского отмечают праздник — 30-ю по счету годовщину свадьбы.

«Через годы, через расстоянья, на любой планете, в стороне любой, если ты мне скажешь: "Ну, погнали!?", — мысли не останется другой. ——— 30 лет от рождества всего этого, и всех этих», — написала прекрасная половина этого союза под красивой фотографией в блоге.