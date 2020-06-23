Оксана Фандера поздравила Филиппа Янковского с 30-й годовщиной свадьбы
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Фото: Pravda Komsomolskaya/Globallookpress
52-летняя Оксана Фандера и 51-летний Филипп Янковский празднуют «жемчужную свадьбу».
Во вторник, 23 июня, в семье Оксаны Фандеры и Филиппа Янковского отмечают праздник — 30-ю по счету годовщину свадьбы.
«Через годы, через расстоянья, на любой планете, в стороне любой, если ты мне скажешь: "Ну, погнали!?", — мысли не останется другой. ——— 30 лет от рождества всего этого, и всех этих», — написала прекрасная половина этого союза под красивой фотографией в блоге.
Звездная пара воспитывает двух детей — их сын Иван родился в 1990 году, а дочь Елизавета — в 1995-м. Оба продолжили творческую династию.
Фото и видео: Instagram/@veriga10, Globallookpress
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