Седые пряди и стильный пиджак: Оксана Фандера покорила поклонников естественной красотой
Фото: Eastnews
Оксана Фандера опубликовала в Instagram фото, на котором позирует с собранными в пучок волосами с седыми прядями и в пиджаке телесного оттенка с блестящим декором.
Поклонники пришли в восторг от естественной красоты актрисы и отметили, как женственно и натурально она выглядит. «Идеальна», «Роскошная красота», «Супер», «Вы лучшая!», «Очень красивая! Вас очень не хватает в кино!», «Оксана, вы просто космос», «Какая же вы прекрасная», «Ах, какая!, «Шикарная!», «Разве можно, Оксана, быть такой восхитительной?», «Высший пилотаж! Как всегда!», «Вы невероятная», «Девушка-загадка!», «Вы какая-то инопланетная», «Великолепная!», «Вы прекрасны, как вы это делаете?», «Вы такая красивая женщина!», «Настоящая женщина», — пишут они комплименты в комментариях.
Отметим, Оксана Фандера не боится выглядеть старше, не всегда закрашивая седину. Так, серия фотографий из Грузии, которые актриса разместила в своем блоге, несказанно удивила подписчиков и журналистов. На одном из кадров звезда во всей красе продемонстрировала незакрашенные седые пряди. То, что уже стало привычным в западной культуре, вызвало волну обсуждений в Сети. «Оксана, вы перестали красить волосы? С чем это связано?», — задала аккуратный вопрос одна из подписчиц. «Исключительно с желанием быть собой....», — ответила супруга Филиппа Янковского.
Фото и видео: Instagram, eastnews, пресс-служба
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