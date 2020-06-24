Фанаты не узнали Ольгу Бузову на новом фото в полупрозрачном топе: «Это не она»

«Какая же вы красивая», «Это не она», «Могу смотреть на Ольгу вечно», «Клевая», «Милашка», «Самая красивая», «На себя не похожа», «Красотка — слов нет!», «Оля, ты клевая», «Бузова милашка», — посыпались комментарии под фото.

Ольга Бузова не перестает удивлять подписчиков разными образами. Несколько дней назад она удивила их пышными кудрями, а чуть раньше — длинными зелеными волосами. Также блогер похвасталась идеальной фигурой в строгом черном купальнике и поинтересовалась у фанатов, кто из них на сколько поправился во время самоизоляции.