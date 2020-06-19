Ольга Бузова в строгом бикини похвасталась идеальной фигурой после карантина: «На сколько поправились?»

Ольга Бузова сняла для Instagram забавное видео, в котором посмеялась над лишними килограммами, которые появляются у людей во время долгого пребывания дома. Певица и телеведущая во время съемок позировала в лаконичном и даже строгом бикини, подчеркнувшем ее худобу.

«На сколько поправились за время карантина?», — спросила Бузова у подписчиков.