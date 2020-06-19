Ольга Бузова в строгом бикини похвасталась идеальной фигурой после карантина: «На сколько поправились?»
Фото: Instagram Ольги Бузовой
Ольга Бузова сняла для Instagram забавное видео, в котором посмеялась над лишними килограммами, которые появляются у людей во время долгого пребывания дома. Певица и телеведущая во время съемок позировала в лаконичном и даже строгом бикини, подчеркнувшем ее худобу.
«На сколько поправились за время карантина?», — спросила Бузова у подписчиков.
«Ты идеальная», «Наша Оля краше всех», «Офигенная», «Шикарная», «лучшая, люблю», «Крутое видео», «Красотка», «Лучшая Бузова», «Самая любимая», — принялись писать комментарии подписчики Ольги Бузовой, которых у нее больше 21 млн.
Несколькими днями ранее Ольга собирала комплименты за новую укладку. Поклонники оценили ее пышные кудри и отметили, что Бузова каждый день разная и не перестает удивлять поклонников. ДО этого Ольга примеряла парик с длинными едко-зелеными волосами.
Фото и видео: Instagram Ольги Бузовой
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