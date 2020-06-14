Ольга Бузова в неоново-зеленом парике принимает комплименты поклонников: «Фея галактики»

«Чем больше экспериментирую , тем больше хочется ещё 🤪🧝🏼‍♀️💚 Я вообще очень люблю всё новое и яркое, поэтому тренды 2020 по мне 🔥🔥🔥 Я думаю, может вообще запустить челлендж для моих девочек на самые креативные и яркие образы летние? Что думаете, принцессы мои? Будем вместе клеить стразы , тонировать волосы в яркие цвета, делать яркий маникюр и подбирать безбашенные луки 🤟🏻💚 #ясоздаютренды», — подписала снимок телеведущая (прим. passion.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).