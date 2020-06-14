Ольга Бузова в неоново-зеленом парике принимает комплименты поклонников: «Фея галактики»
Фото: Instagram/@buzova86
Кажется, цветные волосы прочно закрепились в модных трендах 2020 года. 34-летняя Ольга Бузова примерила неоново-зеленый парик, и собрала комплименты подписчиков.
«Чем больше экспериментирую , тем больше хочется ещё 🤪🧝🏼♀️💚 Я вообще очень люблю всё новое и яркое, поэтому тренды 2020 по мне 🔥🔥🔥 Я думаю, может вообще запустить челлендж для моих девочек на самые креативные и яркие образы летние? Что думаете, принцессы мои? Будем вместе клеить стразы , тонировать волосы в яркие цвета, делать яркий маникюр и подбирать безбашенные луки 🤟🏻💚 #ясоздаютренды», — подписала снимок телеведущая (прим. passion.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).
Фото: Instagram/@buzova86
«Ого😄 неожиданный образ», «Круто 💚», «Так сильно идёт 🤤», «Ольга Игоревна, это тооооп💚», «Вау!!! 🙀 Оля, ты шикарна!!! 😍🔥 Слов нет!!! Тебе очень идёт! ✌🏻», «Классный цвет волос 💚», «Необычно, но прикольно», «Тебе идёт 😍 очень красивая 😍 как и всегда 😍🔥❤️», «Фея галактики», — комментируют подписчики Ольги.
А вам нравится яркий образ Ольги Бузовой?
Фото и видео: Instagram/@buzova86
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