Исхаков показал подросшего красавца-сына Гагариной: «Мой лучший друг»

«Дмитрий, эти слова настоящего мужчины. И вообще, ведёте Вы себя очень достойно. Так держать. Все будет хорошо», «Боже, какой красивущий! Взгляд! Скулы! Ребёнок ведь, а валит наповал харизмой и мудростью», «Вы молодец, что не оставляете этого парня. Вы лучший отец. Вам откликнется за добро», «Обалдеть, 12 лет. Очень взросло выглядит, не на свой возраст, сравниваю со своим 12-летним», «Да, реально выглядит взрослым, приятный парень», «На маму похож!! Такой же талантливый и классный парень, как и Полина», «Ондрик вырос», «У Андрея замечательные родители!», «Он замечательный! Вы гордитесь по достоинству!!», «Красивый, харизматичный, чувствуется мужчина», — восхищенно пишут фолловеры.

Напомним, Полина Гагарина родила первенца в 2007 году, а через три года развелась с отцом мальчика, актером Петром Кисловым. О второй беременности певицы заговорили в 2016 году, однако Полина предпочитала не подтверждать и не опровергать возникшие слухи. В недавнем интервью артистка призналась, почему не хотела появления «беременных» снимков в публичном пространстве: «Я страшно не хотела, чтобы были фотографии меня на серьезном сроке. Я работала до восьмого где-то месяца, такой поющий колобок, но просила соблюдать конфиденциальность. Я не хотела фотографий. В интернете много фотографий меня в первую беременность, которые используются как реклама похудения. Только то, что я там на шестом месяце (беременности – прим.ред.), никто не указывает».