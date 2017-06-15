41-летняя телеведущая Дана Борисова рассказала о «позитивном» решении суда

Дана Борисова идет на поправку! Когда в эфире передачи Андрея Малахова «Пусть говорят» обсуждали тему возможного лишения ее родительских прав, телеведущая заметно нервничала. Однако теперь, когда адвокат сообщил ей о неутешительном результате рассмотрения иска в суде, она смирилась с ним.

«Только что разговаривала со своим адвокатом Евгением Тонких по поводу определения места проживания Полины. Отныне я смогу с ней видеться только с 14:00 до 15:00 в присутствии отца», — написала она в своем блоге. По словам Даны, она испытывает «грусть, печаль и некоторую отрешенность».

Но мама девочки не намерена опускать руки, и даже в этом сообщении ищет позитив. «Если учитывать ту ситуацию, в которой я оказалась, по многим причинам, такой вариант наверное наилучший, потому что сейчас у меня есть все шансы изменить будущее и свое и Полинки. По крайне мере я делаю для этого все, что в моих силах! Если бы я была в Москве, признаюсь, не знаю что сейчас со мной было. Обсудила все это на группе и получила поддержку», — рассуждает она.

Сейчас Дану и ее «друзей по несчастью» учат владеть своими эмоциями. «Последние две недели каждую группу начали с озвучивания чувств. С новым психологом прорабатываем свои чувства и их коррекцию. Вообще, болезнь наркомании это болезнь замороженных чувств. Я "оттаяла" за два последних месяца, научилась правильно определять свои эмоции и справляться со своими чувствами без помощи "третьих" средств», — рассказала Борисова о процессе реабилитации.