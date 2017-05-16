Сегодня в эфире передачи Андрея Малахова «Пусть говорят» обсуждали новые обстоятельства в судьбе проходящей лечение от наркозависимсти Даны Борисовой. Вместо того, чтобы поддержать телезвезду в борьбе за здоровье и будущее, бывший возлюбленный и отец ее ребенка, с которым она даже не была расписана, решил лишить женщину родительских прав.

«Максим Аксенов воспользовался наличием эфиров о наркозависимости Даны Борисовой», — пояснил адвокат. На днях состоялось первое слушание по делу об определении места жительства Полины. Представители матери девочки выехали в срочном порядке, так как не были заранее предупреждены: мужчина хотел провернуть все, пока телеведущей нет в стране, предполагают они. В материалах дела оказались справки из гимназии с негативной информацией в отношении Даны — сообщающие, что девочка приходила в школу голодной и несобранной, сообщил юрист. После переезда к папе все якобы изменилось, но у него есть сомнения в подлинности документов.

Родители Полины расстались, когда той было 6 месяцев, до года Максим навещал малышку, но позже перестал помогать семье. Сейчас отец временно забрал ее к себе и не дает общаться с родными. С 21 марта бабушка не видела внучку, девочка тоже ничего не понимает и пытается связаться с мамой через ее Instagram.

Дана Борисова вышла на связь со студией и сообщила, что она находится в шоке от происходящего. «У меня был очень тяжелый месяц. Я была пустая и неинтересная, у меня был надлом, из-за которого эта болезнь произошла, это может произойти с каждым. Я нахожусь в процессе реабилитации. Да, я осознала свою проблему, я ее признала… а сейчас прохожу очень тяжелый путь. Я просто не ожидала, что настолько вот такой удар будет за спиной. Всегда с Максимом по-хорошему договаривались», — сказала она, поблагодарив Андрея за помощь.

«Я не хочу сейчас говорить гадости про Максима и не буду говорить, потому что… ну, у меня есть, поверьте, что сказать, и... вы все знаете, я всегда жила ради дочери», — призналась она. Сейчас Дана борется за свое здоровье, чтобы приехать в Москву и забрать Полину домой, но ей нужно время.

В студии прозвучала любопытная информация, которая может помочь адвокатам защитить Дану и отсрочить разбирательства до ее полного выздоровления. В Испании, куда Максим летал с дочкой на отдых, он встречался с некой Валерией. Роман длился не один месяц, он приезжал к ней не раз. Сейчас девушка беременна, она на втором месяце беременности. Мужчина отказался дать ей деньги на кроватку и коляску — большего она не просила. «Иди делай аборт, иначе со мной тебя ждет жесткач», — процитировала она его.

Дана Борисова отнеслась к новости спокойно: она давно отпустила бывшего возлюбленного. Женщина рада, что у Полины появится сестренка или братик: девочка давно об этом мечтала. Тон, которым Борисова сообщила это, удивил Андрея и присутствующих в студии: за тот короткий срок, который телеведущая провела в реабилитационном центре, она восстановилась, посвежела, ее эмоции и речь говорят о значительном прогрессе.

Желаем Дане скорейшего выздоровления!

Фото: instagram.com, кадры эфира