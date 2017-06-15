Сегодня загорелая и похорошевшая Дана Борисова побывала на съемках шоу «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. Ради этого она на один день прервала свой курс реабилитации. В своем блоге телеведущая поделилась радостной новостью: скоро она откроет собственный бизнес и не будет зависеть ни от пагубных привычек, ни от мужчин.

«На передаче у @malakhov007 мы были с @nikita_lushnikov и множеством моих близких друзей, которые поздравили меня с днем рождения и на которой я Честно рассказала о своей зависимости, реабилитации и больших планах по открытию собственного реабилитационного центра на отдельном острове в Таиланде», — поделилась планами звезда.

На какой основе будет работать ее детище, Дана не уточнила, однако дала понять, что воспользоваться услугами заведения смогут не только остро нуждающиеся, но и обычные люди без особых проблем. «В нем также будет направление психологического и физического восстановления и реабилитации, помощью которого сейчас хотят воспользоваться многие мои коллеги, звезды и просто знакомые», — сообщила она.

Публикация от Дана Борисова (@danaborisova_official)Июн 15 2017 в 7:44 PDT

«Я счастлива, что мой пример вдохновляет миллионы людей, которые сейчас находятся в "проблеме" и что просто могу рассказать, какая сильная вещь реабилитация», — радуется телеведущая, ведь ей довелось прочувствовать и саму проблему, и радость избавления.

Звезда также отметила, что она категорически против того, чтобы ее считали наркозависимой.

Публикация от Дана Борисова (@danaborisova_official)Июн 15 2017 в 1:05 PDT

Напомним, что для того, чтобы Дана прошла курс реабилитации, «Первый канал» выделил миллион рублей. Судя по всему, мероприятие окупится сполна, ведь центр, который откроет звезда, обещает пользоваться большим успехом.

Фото: instagram.com