Дана Борисова все чаще выходит на связь со своими подписчиками. Несколько дней назад телеведущая прилетела на один день в Москву в сопровождении личного психолога, а сегодня в блоге Борисовой появился видеоролик, снятый на Самуи. Телеведущая рассказывает новому знакомому из Финляндии, который также едет в реабилитационный центр, подробности пребывания там.
Фолловеры Даны Борисовой отметили, что два месяца, проведенные на островах, однозначно пошли на пользу телеведущей: звезда стала выглядеть свежее и бодрее.
Напомним, в апреле стало известно о пагубной зависимости Даны Борисовой. Благодаря усилиям Андрея Малахова и друзей телеведущей, она была отправлена в реабилитационный центр в Таиланде.
Фото: instagram.com