Дана Борисова все чаще выходит на связь со своими подписчиками. Несколько дней назад телеведущая прилетела на один день в Москву в сопровождении личного психолога, а сегодня в блоге Борисовой появился видеоролик, снятый на Самуи. Телеведущая рассказывает новому знакомому из Финляндии, который также едет в реабилитационный центр, подробности пребывания там.

Публикация от Дана Борисова (@danaborisova_official)Июн 17 2017 в 3:32 PDT

Фолловеры Даны Борисовой отметили, что два месяца, проведенные на островах, однозначно пошли на пользу телеведущей: звезда стала выглядеть свежее и бодрее.

Публикация от Дана Борисова (@danaborisova_official)Июн 15 2017 в 7:44 PDT

Напомним, в апреле стало известно о пагубной зависимости Даны Борисовой. Благодаря усилиям Андрея Малахова и друзей телеведущей, она была отправлена в реабилитационный центр в Таиланде.

Фото: instagram.com