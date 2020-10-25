«Это был мой последний бой»: Хабиб Нурмагомедов завершил карьеру

После триумфальной победы над Джастином Гейджи Нурмагомедов не смог сдержать эмоций и даже пустил слезу. Боец произнес трогательную речь, в ходе которой объявил о завершении карьеры.

По словам дагестанского чемпиона, после смерти отца мама попросила его больше не участвовать в соревнованиях. Кроме того, мечта о больших спортивных достижениях была одной на двоих с его отцом, которого больше нет в живых.

«Это мой последний бой, — заявил Хабиб сразу после победы. — Я не могу вернуться сюда без отца, понимаете? Это был первый и последний раз. Когда UFC обратились ко мне по поводу боя с Джастином, я три дня обсуждал это с матерью. Мама просила меня не драться после смерти отца. Но я пообещал: это будет мой последний бой»,- сказал российский боец.

Чемпион UFC завершил свою карьеру непобежденным. На его счету 29 профессиональных боев и ни одного поражения.

Сейчас мастер боевых искусств собирается больше времени уделять своей семье. «Люди! Пока у вас есть родители, будьте с ними! Проводите время с ними. У меня остался всего один родитель - моя мама. И я планирую посвятить свое время матери и семье», — сказал Хабиб Нурмагомедов.