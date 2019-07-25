Самые богатые знаменитости: Нурмагомедов обошел Бузову в рейтинге Forbes

Издание Forbes опубликовало рейтинг самых богатых молодых российских знаменитостей. В расчет брался не только годовой доход персоны, но и цитируемость в СМИ, и упоминание в соцсетях.

Пальма первенства досталась бойцу смешанных боевых искусств – 30-летнему Хабибу Нурмагомедову. За год спортсмен заработал 11,5 млн долларов. В СМИ и соцсетях он упоминался 75 тысяч и 1,5 млн раз соответственно.

Второй в списке идет 33-летняя Ольга Бузова. За год она заработала всего 4,4 млн долларов, но на второе место ее вывела цитируемость в соцсетях (почти 5,5 млн) и упоминание в СМИ (73,1 тыс.).

Третья строчка досталась 33-летнему хоккеисту Александру Овечкину. Он заработал 14,5 млн долларов. В СМИ и соцсетях его упоминали 59 и 563 тыс. раз соответственно.

Также в первую десятку вошли: Егор Крид, Баста, Дима Билан, Тимати, Ирина Шейк, Артем Дзюба и Полина Гагарина.