22 декабря пришли радостные известия из Дагестана. Боец UFC Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз. У спортсмена и его супруги родился сын, сообщают СМИ со ссылкой на источник из близкого окружения семьи. Пара уже воспитывает двух детей — четырехлетнюю Фатиму и двухлетнего Магомеда.