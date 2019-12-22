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Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Instagram Хабиба Нурмагомедова

Супруга бойца родила сына.

22 декабря пришли радостные известия из Дагестана. Боец UFC Хабиб Нурмагомедов стал отцом в третий раз. У спортсмена и его супруги родился сын, сообщают СМИ со ссылкой на источник из близкого окружения семьи. Пара уже воспитывает двух детей — четырехлетнюю Фатиму и двухлетнего Магомеда.

Напомним, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов считается непобедимым — у спортсмена 28 побед и ни одного поражения. Последний бой с участием спортсмена прошел 8 сентября, тогда Хабиб защитил титул в бою с Дастином Порье. Следующим соперником Хабиба Нурмагомедова станет Тони Фергюсон, бой назначен на 19 апреля 2020 года.

Фото: Instagram, Globallookpress

Видео: YouTube

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