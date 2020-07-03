У знаменитого российского бойца Хабиба Нурмагомедова умер отец

Напомним, в середине мая стало известно, что 57-летний тренер по боевому самбо Абдулманап Нурмагомедов, воспитавший 18 чемпионов мира, в том числе сына — Хабиба Нурмагомедова — находится в одном из московских военных клинических госпиталей в тяжелом состоянии. Ранее отец чемпиона попал в больницу в Дагестане, причина госпитализации не уточнялась. По словам комментатора Рамазана Рабаданова, у тренера было диагностировано воспаление легких. Сам Абдулманап Нурмагомедов тогда сообщил, что чувствует себя хорошо. Позже стало известно, что Нурмагомедов-старший сдал тест на коронавирус. О результате теста не сообщалось.