«Эти глаза что-то нереальное»: Екатерина Климова впечатлила поклонников фотографиями в стильном купальнике
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Фото: Instagram
Одной из самых красивых актрис отечественного кино Екатерина Климовой исполнилось 42 года. Артистка поблагодарила поклонников и друзей за теплые слова в свой адрес.
«Благодарю всех за поздравления и пожелания!!! Так много тепла и любви!!! Спасибо за эти эмоции, которые вы мне дарите каждый день. СПАСИБО за все!», — написала Екатерина Климова, проиллюстрировав сообщение фотографиями в стильных купальниках, которые сделала во время недавнего отпуска.
«Эти глаза что-то нереальное», «Сказать, что вы эталон женской красоты — это ничего не сказать», «Самая красивая», «С днем рождения, Катя», «Как всегда, шикарная», «Секси», «Аврора», — усыпали актрису комплиментами.
В отпуск Екатерина Климова летала с детьми. Подписчики актрисы отмечают, что их любимица выглядит как старшая сестра своих наследников. Также Екатерину Климову хвалят за естественную красоту.
Фото и видео: Instagram
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