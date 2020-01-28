«Эти глаза что-то нереальное»: Екатерина Климова впечатлила поклонников фотографиями в стильном купальнике

«Эти глаза что-то нереальное», «Сказать, что вы эталон женской красоты — это ничего не сказать», «Самая красивая», «С днем рождения, Катя», «Как всегда, шикарная», «Секси», «Аврора», — усыпали актрису комплиментами.

В отпуск Екатерина Климова летала с детьми. Подписчики актрисы отмечают, что их любимица выглядит как старшая сестра своих наследников. Также Екатерину Климову хвалят за естественную красоту.