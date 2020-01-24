«Подросли мои птенчики»: 41-летняя Екатерина Климова собрала всех своих детей на одной фотографии

«Хороши птенчики ❤️❤️❤️ и МАМОЧКА», «Молодая, красивая мамочка», «Отличный урожай))», «Какие вы все красивые и счастливые», «Такие все классные», «Какое же это счастье», «Гармония счастье нежность», «Вот это богатство!!! Катюшка, вы прекрасны», «Моя сладкая Белла», «Старшая ваша копия, как будто отражение в зеркале», «Старшая доча копия ваша я сначала думала что это вы», «Оо я даже не знала, что у вас так много детишек», «Самая классная и дружная семья», — обсуждают друзья и подписчики.