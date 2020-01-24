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«Подросли мои птенчики»: 41-летняя Екатерина Климова собрала всех своих детей на одной фотографии

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Екатерина Климова

Фото: Instagram Екатерины Климовой

Многодетная мама Екатерина Климова показала семейное фото в Instagram.

«Подросли мои птенчики, а некоторые и переросли уже) Куда ты летишь, время? Спасибо за фиксацию счастья @mvtemnikov», — написала звездная мама.

«Хороши птенчики ❤️❤️❤️ и МАМОЧКА», «Молодая, красивая мамочка», «Отличный урожай))», «Какие вы все красивые и счастливые», «Такие все классные», «Какое же это счастье», «Гармония счастье нежность», «Вот это богатство!!! Катюшка, вы прекрасны», «Моя сладкая Белла», «Старшая ваша копия, как будто отражение в зеркале», «Старшая доча копия ваша я сначала думала что это вы», «Оо я даже не знала, что у вас так много детишек», «Самая классная и дружная семья», — обсуждают друзья и подписчики.

Фото и видео: instagram

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