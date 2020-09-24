Валерия блеснула в «серебряном» платье и таких же сапогах и собрала комплименты: «Красавица — огонь»
Фото: www.instagram.com/valeriya/
Певица Валерия опубликовала в социальной сети фотографии с коллегами — Александром Панайотовым и Стасом Пьехой. Среди статных мужчин Валерия блистала в «серебряном» платье и таких же сверкающих сапогах на шпильке. Поверх платья певица накинула легкий плащ нежно-голубого оттенка.
«Стоим такие фотографируемся с @panaiotov перед выходом на сцену, а потом бац и какой-то охранник подошел. @wolfieha Если серьезно, то какое же это счастье — видеться и общаться. Ребятки, дорогие мои, как я вас всех люблю», — подписала певица снимки.
«Какие вы красивые! Саша особенный!», «Вы, Валерия, красотка», «Классные все», «Вау», «Супер», «Красивые», «не охранник, а физрук», «Красотка — огонь», «Самый лучший и надежный охранник с навыками вольной борьбы», «Охранник мне очень нравится! Крутой», «Красивая! Образ супер, как всегда, на высоте!», — прокомментировали поклонники Валерии.
Ранее Валерия давала поводы для обсуждения, примерив огромные солнцезащитные очки, а также показав образ в старомодном жакете.
Фото и видео: Instagram Валерии
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