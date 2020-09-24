Валерия блеснула в «серебряном» платье и таких же сапогах и собрала комплименты: «Красавица — огонь»

Певица Валерия опубликовала в социальной сети фотографии с коллегами — Александром Панайотовым и Стасом Пьехой. Среди статных мужчин Валерия блистала в «серебряном» платье и таких же сверкающих сапогах на шпильке. Поверх платья певица накинула легкий плащ нежно-голубого оттенка.

«Стоим такие фотографируемся с @panaiotov перед выходом на сцену, а потом бац и какой-то охранник подошел. @wolfieha Если серьезно, то какое же это счастье — видеться и общаться. Ребятки, дорогие мои, как я вас всех люблю», — подписала певица снимки.