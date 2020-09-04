«В любви всегда есть безумие»: Саша Савельева показала пикантное видео с Кириллом Сафоновым
Фото: Instagram Саши Савельевой
Саша Савельева опубликовала в Instagram черно-белый ролик с супругом, в котором они вместе позируют для романтической фотосессии. В какой-то момент актер пытается шутливо придушить жену, взяв рукой за горло, а она начинает смущенно смеяться. «В любви всегда есть некоторое безумие. Но и в безумии всегда есть что-то разумное. #фридрихницше», — подписала видео певица.
Поклонники Сафонова и Савельевой в очередной раз отметили, какая они красивая пара, в многочисленных комментариях: «Бесподобная пара. Счастья вам», «Какие милые», «Самая красивая пара, любуюсь вами», «Прям страстный Отелло, как эротично!», «Какие вы славные», «Вы нереальные», «На расстоянии чувствуется, как вы балдеете друг от друга», «Классные», «Шикарная пара».
Напомним, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов сыграли свадьбу 17 апреля 2010 года. Этой весной, 27 марта, их сын Леон отметил первый день рождения. «Когда мы только с Кириллом поженились, я не представляла, как я вот сейчас все могу бросить и сразу же становиться родителем. Мне кажется, я была просто не готова еще, сама была еще девочка. Но с годами я уже понимала, что скоро этот момент настанет, и когда я уже была готова к этому... мы уже были готовы к этому, тоже нам сказали — "А теперь подождите". Вот так, да. Ну и подождали, дождались», — поделилась воспоминаниями певица в передаче «Судьба Человека» с Борисом Корчевниковым.
Фото и видео: Instagram
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