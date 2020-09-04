«В любви всегда есть безумие»: Саша Савельева показала пикантное видео с Кириллом Сафоновым

Напомним, что Саша Савельева и Кирилл Сафонов сыграли свадьбу 17 апреля 2010 года. Этой весной, 27 марта, их сын Леон отметил первый день рождения. «Когда мы только с Кириллом поженились, я не представляла, как я вот сейчас все могу бросить и сразу же становиться родителем. Мне кажется, я была просто не готова еще, сама была еще девочка. Но с годами я уже понимала, что скоро этот момент настанет, и когда я уже была готова к этому... мы уже были готовы к этому, тоже нам сказали — "А теперь подождите". Вот так, да. Ну и подождали, дождались», — поделилась воспоминаниями певица в передаче «Судьба Человека» с Борисом Корчевниковым.