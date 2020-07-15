Эммануил Виторган показал новое забавное видео с дочками: «Все замечают, что Этель похожа на Максима»

«Красотули», «Какая семья! Счастья вам!», «Красавицы, всем здоровья», «Этель — серьезная девочка, ей не до смеха. Она решает глобальные проблемы! А вы мешает ей думать своим смехом. Кудряшка и Колобочек веселый. Будьте здоровы, и пускай всю жизнь смех сопровождает вас!», «Всегда позитив и счастье ваши видео дарят, хорошее настроение. Спасибо!», «Какая вы богатая!Богатство в обеих руках», «Такой заразительный смех у Кларочки, смеюсь вместе с вами», — последовали комментарии.

Также подписчики семьи Виторган отметили, что 2-летняя Этель очень похожа на своего 48-летнего брата Максима. «Этелечка очень похожа на старшего брата», — приметила одна из подписчиц. «Похожа. Многие это замечают», — ответила счастливая мать.

Напомним, Эммануил и Ирина Виторган сильно удивили поклонников, сообщив в начале 2018 года, что у них родилась дочь Этель. Многие тогда не поверили, что немолодая Ирина сама выносила девочку, хотя она уверяла в обратном. После рождения второго ребенка — Клары — знаменитые супруги не стали скрывать, что воспользовались услугами суррогатной матери, отметив, что сами являются биологическими родителями малышки.