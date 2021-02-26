Эмма Уотсон опровергла уход из кино из-за бойфренда

30-летняя актриса обеспокоила фанатов. Daily Mail опубликовал новость, что «Гермиона» из «Гарри Поттера» захотела отдохнуть от съемок в кино. Ее менеджер Джейсон Вайнберг опроверг заявления СМИ. Он уточнил, что «аккаунты Эммы в социальных сетях неактивны, а ее карьера — нет». В Instagram артистки в настоящее время написано: «Официальная страница Эммы сейчас неактивна и не обновляется», а изображение ее профиля представляет собой простой черный значок.

Многочисленные издания в четверг написали о том, что актриса решила заняться личной жизнью и временно уходит из кино из-за бойфренда.