Эмма Уотсон опровергла уход из кино из-за бойфренда
Фото: picture-alliance.com
30-летняя актриса обеспокоила фанатов. Daily Mail опубликовал новость, что «Гермиона» из «Гарри Поттера» захотела отдохнуть от съемок в кино. Ее менеджер Джейсон Вайнберг опроверг заявления СМИ. Он уточнил, что «аккаунты Эммы в социальных сетях неактивны, а ее карьера — нет». В Instagram артистки в настоящее время написано: «Официальная страница Эммы сейчас неактивна и не обновляется», а изображение ее профиля представляет собой простой черный значок.
Многочисленные издания в четверг написали о том, что актриса решила заняться личной жизнью и временно уходит из кино из-за бойфренда.
Фото: picture-alliance.com
Актриса встречается с бизнесменом Лео Робинтоном. Они вместе с 2018 года. Инсайдеры рассказывают, что отношения Эммы и Лео настолько серьезны, что «Гермиона» уже познакомила любимого с родителями.
Стараясь сохранить отношения инкогнито, Лео Робинтон удалился из социальных сетей, чтобы не привлекать всеобщего внимания. Робинтон в прошлом работал в компании, занимающейся производством конопли, но в 2019 году ушел оттуда. У Лео есть брат-близнец Арчер, старший брат Чарли, и две сестры — Лили и Дейзи. Пресс-секретарь Эммы Уотсон отказалась комментировать отношения актрисы.
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Фото: picture-alliance.com
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