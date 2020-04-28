Тайным бойфрендом 30-летней Эммы Уотсон оказался калифорнийский бизнесмен

Робинтон в прошлом работал в компании, занимающейся производством конопли, но в 2019 году ушел оттуда. У Лео есть брат-близнец Арчер, старший брат Чарли, и две сестры — Лили и Дейзи. Пресс-секретарь Эммы Уотсон отказалась комментировать отношения актрисы. Эмма Уотсон живет на две страны, постоянно летая между Лондоном и Нью-Йорком.

На счету Эмму Уотсон несколько романов с известными мужчинами. В одном из интервью она призналась, что была влюблена в коллегу по «Гарри Поттеру» Тома Фелтона (Драко Малфой). Среди избранников актрисы в разное время были студент, спортсмен, компьютерный специалист и актер Корд Оверстрит.

Теперь ее сердце занято Лео Робинтоном.