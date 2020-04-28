Тайным бойфрендом 30-летней Эммы Уотсон оказался калифорнийский бизнесмен
Фото: East News
30-летнюю Эмму Уотсон засняли целующейся со своим молодым человеком. Долгое время актриса скрывала избранника, но в высоком молодом человеке опознали 30-летнего бизнесмена Лео Робинтона, сообщает Daily Mail.
Emma Watson’s mystery ‘boyfriend’ revealed as Leo Robinton who’s a business owner from California https://t.co/Gjeu5rZoPl pic.twitter.com/99ArVOyoO2— Newzeepk (@newzeepk) April 27, 2020
Инсайдеры рассказывают, что отношения Эммы и Лео настолько серьезны, что «Гермиона» уже познакомила любимого с родителями. Стараясь сохранить отношения инкогнито, Лео Робинтон удалился из социальных сетей, чтобы не привлекать всеобщего внимания.
Фото: Instagram
Робинтон в прошлом работал в компании, занимающейся производством конопли, но в 2019 году ушел оттуда. У Лео есть брат-близнец Арчер, старший брат Чарли, и две сестры — Лили и Дейзи. Пресс-секретарь Эммы Уотсон отказалась комментировать отношения актрисы. Эмма Уотсон живет на две страны, постоянно летая между Лондоном и Нью-Йорком.
На счету Эмму Уотсон несколько романов с известными мужчинами. В одном из интервью она призналась, что была влюблена в коллегу по «Гарри Поттеру» Тома Фелтона (Драко Малфой). Среди избранников актрисы в разное время были студент, спортсмен, компьютерный специалист и актер Корд Оверстрит.
Теперь ее сердце занято Лео Робинтоном.
Фото: Instagram, East News
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