Эмма Уотсон отказалась от кино ради бойфренда

По данным источников, вероятно, девушка задумалась о создании семьи. Известно, что этой зимой пара провела несколько недель на Ибице, на данный момент влюбленные проживают в Лос-Анджелесе.

Лео Александру Робинтону около 30 лет, раньше, по информации СМИ, он работал в компании по распространению конопли, но уволился в июне 2019 года. У Лео есть брат-близнец Арчер, старший брат Чарли, и две сестры — Лили и Дейзи. Пресс-секретарь Эммы Уотсон отказалась комментировать отношения актрисы.

СМИ подозревают, что 30-летняя звезда помолвлена. В начале февраля 2021 года девушка засветила помолвочное кольцо. Инсайдеры рассказывают, что отношения Эммы и Лео настолько серьезны, что «Гермиона» уже познакомила любимого с родителями. Стараясь сохранить отношения инкогнито, Лео Робинтон удалился из социальных сетей, чтобы не привлекать всеобщего внимания.

Напомним, до Робинтона, в 2018 году, у Эммы были романы с актером и музыкантом Кордом Оверстритом и компьютерным специалистом Уильямом Найтом.

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