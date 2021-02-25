Эмма Уотсон отказалась от кино ради бойфренда
Фото: instagram.com/emmawatson
Еще в октябре 2019 года Гермиону из «Гарри Поттера» заметили на прогулке с незнакомцем, потом британские таблоиды выяснили, с кем встречается актриса: избранник Уотсон — калифорнийский бизнесмен Лео Робинтон.
Как пишет издание, актриса решила взять перерыв в карьере, чтобы больше времени проводить со своим молодым человеком. Отношения Эммы и Лео развиваются уже 18 месяцев.
Фото: instagram.com/emmawatson
По данным источников, вероятно, девушка задумалась о создании семьи. Известно, что этой зимой пара провела несколько недель на Ибице, на данный момент влюбленные проживают в Лос-Анджелесе.
Лео Александру Робинтону около 30 лет, раньше, по информации СМИ, он работал в компании по распространению конопли, но уволился в июне 2019 года. У Лео есть брат-близнец Арчер, старший брат Чарли, и две сестры — Лили и Дейзи. Пресс-секретарь Эммы Уотсон отказалась комментировать отношения актрисы.
СМИ подозревают, что 30-летняя звезда помолвлена. В начале февраля 2021 года девушка засветила помолвочное кольцо. Инсайдеры рассказывают, что отношения Эммы и Лео настолько серьезны, что «Гермиона» уже познакомила любимого с родителями. Стараясь сохранить отношения инкогнито, Лео Робинтон удалился из социальных сетей, чтобы не привлекать всеобщего внимания.
Напомним, до Робинтона, в 2018 году, у Эммы были романы с актером и музыкантом Кордом Оверстритом и компьютерным специалистом Уильямом Найтом.
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Фото: Instagram/@emmawatson
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